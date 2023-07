Vanameistrid jätkavad: Sergio Rodriguez ja Rudy Fernandez sõlmisid Euroliiga meistriga uue lepingu

Rodriguez naasis Reali 2022. aasta suvel. Ta esindas Hispaania suurklubi ka aastatel 2010-2016. Lisaks on ta Euroopas pallinud Estudiantesi, Moskva CSKA ning Milano Olimpia ridades. NBA-s on ta mänginud Portland Trail Blazersi, Sacramento Kingsi, New York Knicksi ning Philadelphia 76ersi eest.