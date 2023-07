ÜLEVAADE | Euroliiga ja NBA üleminekud: Baskonia jäi ilma Kotsari söötudega toitjast, Olympiacos saab uue näo

Alustame Eesti koondislaste Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste võistkonnast Vitoria Baskoniast, kes pidi loovutama põhimängujuhi Darius Thompsoni Istanbuli Anadolu Efesile. Türgi hiid lõi rahapataka lauale ja nagu tavaliselt, polnud Baskonial midagi samaväärset pakkuda.

Kuigi täpseid summasid pole avaldatud, on Thompsoni 2+1 aasta pikkust lepingut Anadolu Efesiga Euroopa korvpallimeedias iseloomustatud kui „Euroliiga üht suurimat“. Küll on teada, et väljaostusumma tasus ameeriklane omast taskust ja see oli väidetavalt pool miljonit eurot.

Thompsonist ilma jäämine oli Baskonia jaoks oodatud, aga ikkagi valus löök. 195 cm pikkune mängujuht on isetu, aga suudab vajadusel ka ise skoori teha ning on kõige tipuks üle keskmise kaitsemängija. Thompsoni ja Kotsari koostöö oli Baskonia rünnaku üks alustalasid. Nüüd jääb üle vaid loota, et Baskonia suudab talle leida väärilise asendaja.

Baskonia spordidirektor Felix Fernandez andis neljapäeval kohalikule meediale pressikonverentsi, kus andis ülevaate võistkonna komplekteerimisest. Tema sõnul kuulub järgmisel hooajal esindustiimi 13 pallurit, kellest üheksa nimed on teada. Nendeks on: Nico Mannion (mängujuht), Markus Howard (viskav tagamängija), Vanja Marinkovic (viskav tagamängija), Sander Raieste (äär/tagamängija), Tadas Sedekerskis (väike/suur äär), Nikos Rogkavopoulos (väike/suur äär), Dani Diez (väike/suur äär), Matt Costello (suur äär/tsenter) ja Maik-Kalev Kotsar (tsenter).

Juurde on vaja mängujuhti, soovitatavalt mitut positsiooni täita suutvat tagameest, suurt äärt ja tsentrit. Ilmselt läheb varutsentri koht 21-aastasele ja 211 cm pikkusele senegallasele Khalifa Diopile, kes on alates 2017. aastast mänginud Gran Canaria klubis. Baskonia spordidirektor Fernandez ütles, et lepingut Diopiga pole, aga tunnistas, et Baskonia on temast huvitatud.