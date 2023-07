VIDEO | Karjatades murule langenud Venus Williamsi 24. Wimbledon sai kiire lõpu

Kukkumise olukorrast ei soovinud ameeriklanna pikemalt rääkida, öeldes vaid: „Ma pole kindel, mis ma sellega [endale] tegin. Pean seda homme uurima. Täna on juba hilja. Aga see oli päris valus.“

Svitolina ütles, et oli isegi šokeeritud, kui Williams kukkus. „Ta karjus päris kõvasti, nii et see [vahejuhtum] raputas mindki. Olin šokeeritud, sest see tundus väga-väga tõsine. Olin väga õnnelik, kui ta lõpuks püsti sai tõusta ega pidanud meditsiinilist vaheaega võtma.“