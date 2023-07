„Muidugi on mul hea meel võita. Ma ei näidanud oma parimat tennist, oma parimat taset. Kaia mängis väga hästi ja agressiivselt, servis samuti hästi. Mul polnud lihtne oma rütmi tema servil leida. Lõpuks siiski leidsin ja hakkasin mängima natuke paremini,“ rääkis Kudermetova pressikonverentsil.

„Võti oli see, et mu serv töötas väga hästi. Juhtugu väljakul mis tahes, ma üritan alati võidelda ja endast parima anda - nii oli see ka täna.“