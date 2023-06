Naftarahad imbuvad ka tennisesse? Alcaraz: mängiksin Saudi Araabias meeleldi

Eelmisel nädalal Queen´s Clubis elu esimese muruturniiri võitnud Carlos Alcaraz kiitis riigi potentsiaali korraldada arvukalt turniire. ATP esimehe Andrea Gaudenzi sõnul on ATP tenniseorganisatsioon algatanud arutelud võimaliku partnerluse üle Saudi Araabia avaliku investeerimisfondiga (PIF).

„Ma arvan, et neil on oskusi ja võimekust korraldada suuri üritusi,“ rääkis Alcaraz. „Ma pole seal kunagi ametlikku turniiri mänginud. Vaatame, mida tulevik toob. Samas ma ei kahtle, et üks hetk seal mängin.“

Gaudenzi rõhutas, et kõik potentsiaalsed investorid peavad austama spordi ajalugu ja tegema koostööd olemasolevate sidusrühmadega.

„Sa pead säilitama midagi, mis on peaaegu püha - mängureeglid. See ei ole videomäng, see pole film,“ kommenteeris Gaudenzi naftariigi püüdeid.

Kriitikud on väljendanud muret PIF-i pärast. Nende arvates on see vahend Saudi Araabia jaoks oma ülemaailmse maine parandamiseks keset süüdistusi inimõiguste rikkumises.

Saudi Araabia pole veel ATP turniiri võõrustanud. Vaatamata sellele on paljud tuntud mängijad osalenud näidisturniiril Diriyah Cup, mis toimus eelmisel aastal teist korda.

Riik on viimasel ajal teinud märkimisväärseid investeeringuid erinevatesse spordialadesse, sealhulgas jalgpall, vormel 1 ja poks.