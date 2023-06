„Küsin endalt peaaegu iga päev, mida ma valesti tegin. Aga kahetsust ei ole, sest arvan, et me tõesti proovisime erinevaid asju, et ta oleks valmis mängima kahe-kolme tunni pikkuseid matše,“ räägib 46-aastane sakslane Beltz Eesti Päevalehele, viidates Kontaveitile saatuslikuks saanud seljavigastusele.