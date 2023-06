Margus Uba: väga uhke ja ilusa karjääri teinud Kontaveit jätab Eesti sporti kustumatu jälje

Rääkides Eesti naiste tennisesse jäävast tühikust, millest pääsu pole, arvestades, et kaugel ei pruugi olla ka Kaia Kanepi karjääri lõpp, siis rõhutas Uba, et Eesti tennisesõber oligi liiga ära hellitatud: „Olen seda ka varem öelnud, me oleme tõeliselt ära hellitatud, et meil on niivõrd lühikese perioodi jooksul olnud niivõrd heal tasemel mängijad - Anett, Kaia ja ka Jürgen Zopp. Nad on avanud uksed ja silmad kõikide nende tennisemängijate jaoks, kes praegu trenni teevad. Mingu nad küsigu Kaia, Aneti ja Jürgeni käest, milliseid ohverdusi see on nõudnud ja millist tööd on vaja rügada, et selline asi teoorias üldse võimalik oleks.“