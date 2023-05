Kohtunike komisjon: Levadiale tehti penaltiga liiga

Videokohtunike (VAR) süsteem on Eestis esimest aastat. Juba Premium liiga esimese ringi järel näeme, et VARi kasutusele võtmine on ennast Eestis õigustanud, sest see on aidanud korrigeerida väljakul tehtud otsuseid, märgata seda, mida väljakul ei märgatud, ning kokkuvõttes tõsta õigete otsuste protsenti enneolematult kõrgeks. Oleme tänulikud klubidele ja mängijatele hea koostöö eest selles protsessis ja tõstame esile kohtunikke, kes väga lühikese ajaga on saavutanud VARi toega mängude teenindamisel kõrge taseme.