VIDEO | Levadia ootab vilemeeste küsitavate otsuste kohta kohtunike komisjonilt vastuseid

„FCI Levadia juhib avalikkuse tähelepanu küsitavatele kohtunike otsustele JK Harju ja FCI Levadia mängus, kus esines vähemalt kolm episoodi, mida kohtunikebrigaad oleks pidanud kohtumise ajal üksikasjalikult analüüsima, kuna need mõjutasid/võisid mõjutada mängu kulgu ja selle lõpptulemust,“ kirjutas Levadia sotsiaalmeediasse postitatud video juurde.

FCI Levadia lisas, et on esitanud Eesti kohtunike komisjonile taotluse kohtunike otsuste analüüsimiseks eeltoodud mänguepisoodides.

Üks intsident, millega Levadia rahul ei ole, on teise poolaja alguses Harjule antud penalti, millest sündis 1:1 viigivärav. Alltoodud videost tundub, et viga tehti väljaspool karistusala. Joan Jakovlev sai selles olukorras ka punase kaardi.

Ka Soccernet leidis oma rubriigi „Videokohtunik“ analüüsis, et kohtunikud eksisid JK Harjule penaltit andes. „Kas viga tehti ikkagi väljaspool karistusala või jätkus see karistusalasse, mis puhul penalti määramine oli korrektne? Selgub, et kohtunike suhtlus jäi liialt tagasihoidlikuks ning sestap langetati vale otsus!“ kirjutab Soccernet.