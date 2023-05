Pärnu Vapruse tänavuse eduloo tagamaad. Igor Prins: pidin iseendas nii mõnegi miinusmärgiga asja selgeks mõtlema

Tänavu on Vaprusel 11 kohtumise järel tabelis viis võitu, kolm viiki ja kolm kaotust. Laupäeval seisab ees nüüd juba põhimõtteline duell Tallinna Kaleviga. Samuti suurepäraselt hooaega alustanud Kalev on 17 punktiga neljas, nii et tänane matš otsustab, kes läheb uuele nädalale vastu kolmandal tabelireal. Meeskondade tänavuse esimese omavahelise kohtumise võitis Kalev 2 : 0.