FOTO | Rallisõitja tütar joonistas hukkunud Breenile liigutava pildi

„Mul on hetkel klomp kurgus... Minu kaheksa-aastane tütar läks oma tuppa ja tuli tagasi sellega. Austust ei anta. See teenitakse välja. Isabellalt Craigile,“ kirjutas Meeke tütre pildi juurde.

Isabella pildil on tekst: „Craig Breen, mul on nii kahju, et sa surid ralliautos, aga ma nii hindan seda, kui sa tulid meile külla ja tõid kingitusi. Ja ma loodan, et uues elus saan sinuga uuesti kokku.“