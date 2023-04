FIA ja WRC külmutavad Breeni autonumbri

WRC-sarja korraldajad ja FIA otsustasid, et number 42 külmutatakse rallisõitja mälestuseks selleks aastaks, mis tähendab, et ükski piloot seda kasutada ei saa. Sama samm tehti aasta alguses peale Ken Blocki hukkumist, mille järel külmutati ameeriklase auks number 43. „FIA nimel avaldan Craig Breeni perekonnale ja sõpradele siirast kaastunnet. Meie mõtted on sel raskel ajal tema lähedaste ja kogu rallikogukonnaga,“ teatas avalduses rahvusvahelise autoliidu president Mohammed Ben Sulayemi.