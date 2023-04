Traagiliselt hukkunud Craig Breen maetakse teisipäeval

Iirimaa väljaanne Independent teatab, et Breeni matuse üksikasjad avaldati pühapäeva pärastlõunal. Rallisõitja matusetalitus algab teisipäeval kell 12.15 Waterfordi linnas Ferrybanki kirikus, millele järgneb rallisõitja matmine kõrvalasuvale kalmistule.

Surmateatises tsiteeritakse Ameerika kirjaniku Chuck Palahniuki ridu: „Eesmärk ei ole elada igavesti, eesmärk on luua midagi, mis jääb“.

Perekond on palunud, et matusele lilli ei toodaks. Selle asemel soovitatakse teha annetus Iirimaa motospordi heategevusfondile.

On teada, et Breeni vanemad lendasid reedel Horvaatiasse, et oma poja surnukeha kodumaale tuua. Täna pärastlõunal jõuavad Breeni säilmed tema koju, kuhu ta jääb kuni teisipäevani.