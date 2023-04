Paide võtab hoolimata raskest algusest rahulikult, Tammeka otsib väravat

Eesti jalgpallimeistrivõistlustel on avaringist mängitud kaks kolmandikku. Tabeli eesotsas püsivad kindlalt FC Flora ja FCI Levadia. Kolmandat positsiooni hoiab Nõmme Kalju ning neljandaks on tõusnud Tallinna Kalev. Mullune pronksimeeskond Paide annab teist hooaega järjest kevadel palju tähtsaid punkte käest. Praegu on Kesk-Eesti meeskond tabelis viiendal kohal.