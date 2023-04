Koduses jalgpallis on esimesest ringist mängitud kaks kolmandikku. Praeguse seisuga tundub, et tiitliheitlus võib kujuneda kahe klubi siseasjaks. Ent üllatajaid on mitu ja võitlus esinelikusse pääsu eest võib kujuneda viimaste aastate kõige pingelisemaks.