Kalev alistas võõrsil Paide ning kerkis kolmandaks. „Võibolla oleme nädala lõpus liidrid!“

Kuigi kohtumine kulges võõruustajate taktikepi all, siis võimalusi ei suudetud väravaks realiseerida ning hoopis Kalev läks 40. minutil juhtima, kui Arseni Kovaltšuki posti lennanud löögi suunas võrku vanameister Ats Purje.

Hooaja kolmanda võidu teeninud Kalev kerkis hetkel kümne punktiga kolmandaks. Paide on kaheksa silmaga kuuendal tabelireal.

Paide ei saa palli kuidagi väravasse

Paide peatreeneri Karel Voolaidi hinnangul jääb väravate löömine suuresti enesekindluse taha. „Võimalusi suudame luua, aga nende mitte realiseerimisest tekib ebakindlus, mis pärsib meie mängu. Kuskil tekib sein ette ja taome peaga vastu seina ja ninad lähevad norgu. Pean treenerina leidma lahenduse, kuidas enesekindlus taastada. Selge on see, et ründemängu toidavad õnnestumised ja väravad. Head rünnakud meil praegu on, aga pall on vaja ka võrku saada,“ lausus Voolaid Soccernet.ee otseülekandes.

„Tõenäoliselt tuleb treeningutel tööd edasi teha, mängijatega arutada, mõned koosolekud pidada. Aga eks me ole neil teemadel rääkinud ka. Mingid asjad on väga hästi paigas, aga mingid asjad ei toimi. Eks ta raske moment ole meile, kui ründeosakond hästi ei toimi praegu, siis sõnadega asju ei saa alati paika. Tuleb tööd teha edasi ja mängijad peavad uskuma enda tegemistesse. Küll need head päevad jälle tagasi tulevad,“ selgitas Voolaid, kelle juhendatav meeskond on sel hooajal löönud liigas kuue mänguga kõigest neli väravat.

Ühtlasi avaldas paide peatreener, et ghanalast Abdul Yusifit ja Hollandi-Suriname passiga Dehninio Muringeni pole Paide keskkaitsesse tagasi oodata ilmselt veel mitu nädalat. „Täpse vastuse jään võlgu, aga võib minna nädalaid,“ ütles ta nende meeste vigastuste kohta.

Küsimusele, kas seisus, kus kuuest mängust on nopitud vaid kaheksa punkti (eelmisel hooajal oli samas faasis 12 silma), on kontori poolelt treenerile surve peale pandud (ilmselge viide tulisele jalgealusele), vastas Voolaid: „Praegu ei ole. Kui tuleb, siis on. Praegu seda ei ole.“

Kalev unistab Eurosarjast