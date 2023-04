Kas Paide kriis on Karel Voolaidi tooli kõikuma löönud? „Meie eesmärgid on täna veidi teistsugused“

Hooaeg algas Paide poolehoidjate jaoks ju tegelikult väga positiivselt, sest Superkarika finaalis alistati Tallinna Flora 3:2 ning ka Premium liigat alustati 2:1 võiduga Narva Transi üle. Pärast seda on Järvamaa klubi saanud aga vaid korra võidurõõmu maitsta, kui kodus saadi 1:0 jagu liiga uustulnukast Harju JK Laagrist ning lisades sinna juurde ka Tipneri karikavõistluste kaotus Transile, siis vähemalt esialgu on keeruline näha, et Paide võiks oma mulluse pronksmedali tänavu kirkama autasu vastu vahetada.