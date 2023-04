Ukraina sõda kritiseerinud Venemaa jalgpallitäht sai poliitikult sõimata

Keržakov andis intervjuu Venemaa ajakirjanikule Nobel Arustamjanile.

„Ma kardan. Ma ei suuda mõista, kuidas see [sõda] meie kaasaegses ühiskonnas võimalik on,“ lausus eelmisel sügisel Venemaalt lahkunud Keržakov.

Intervjuust selgub ka, et endine vutistaar ei loe ja jälgi ainult seda, mida Venemaa valitsus oma rahvale peale surub.

„Iga päev uudiseid lugedes mõistate nende sündmuste ulatust,“ sõnas Keržakov ja lisas: „Riigi üks suuremaid probleeme on see, et paljud inimesed ei julge [rääkida].“

„Me soovisime kolida soojemale maale. Rõhutan, et me ei põgenenud Venemaalt, vaid lahkusime ainult selleks korraks,“ lisas Keržakov, kes on üks väheseid Venemaa tippsportlasi, kes on julgenud rääkida Venemaa agressioonisõjast.

Intervjuu sai kõneaineks ka Venemaal. Eriti sapiselt võttis sõna riigiduuma spordikomitee esimees Dimitri Svištšev.

„Neil on õigus Venemaalt lahkuda. Siiski tekib küsimus, kas Keržakov mõistab, kui palju ta on Venemaalt saanud. Venemaa kodanik peab mõistma, et lisaks õigustele kannab ta ka vastutust. Seetõttu on kummaline tema suust selliseid asju kuulda,“ lausus Svištšev, vahendab Sports.ru.

Venemaa riikliku telekanali Match TV toimetaja Dmitri Gubernjev suhtus jalgpallikuulsuse väljaütlemisse mõistvamalt.

„Igaühel on õigus oma arvamusele. Saša (Keržakov) on hea mees, uskumatu mängija ja treener. Soovin talle kõike head,“ kirjutas Gubernjev Telegramis.