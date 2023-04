Putini-meelne olümpiavõitja on Northugis pettunud: mulle tundus, et ta on isepäine sportlane

„Oli aeg, kui Petter Northug tuli Legkovi suusavõistlusele, ta andis endast 100% ja sai selle eest ka tasutud. Talle küll maksti tulemise eest, kuid ta on tõeline professionaal ja pingutas maksimaalselt. Ta oli tõesti tore kaaslane,“ selgitas Legkov Championatile antud intervjuus, et ta sai kunagi Northugiga hästi läbi.

Pärast Ukraina sõja puhkemist pole mehed aga enam omavahel rääkinud. „Nüüd on olukord väga halb. Ma suhtlen endiselt mõne Norras elava inimesega ja ei lõpetanud nende jälgimist sotsiaalmeedias. Paraku näen, et nad kõik on meie jälgimise lõpetanud,“ rääkis Legkov, kes kuulub ka Vladimir Putinit toetavasse liikumisse Putin Team.