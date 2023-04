Sõjapõgenikele kingitakse Tallinna MM-i Ukraina hokikoondise mängudele 1500 piletit

Ühtlasi pakub Eesti Hoki kõikidele hea tahtega inimestele ja ettevõtetele võimalust soetada jäähoki MM-i „Mängumees“ piletipakette. et seeläbi kutsuda Eestis viibivaid ukrainlasi oma jäähokikoondisele kaasa elama. 23.- 29. aprillini toimub Tallinnas, Tondiraba jäähallis MM-i I divisjoni B-grupi turniir, kus osalevad Eesti, Ukraina, Jaapani, Hiina, Hollandi ja Serbia koondised.

Ukraina meeskond kohtub 23. aprillil Hiina, 24. aprillil Serbia, 27. aprillil Hollandi ja 29. aprillil Jaapaniga ning nendele mängudele on võimalik soetada „Mängumees“ paketi kaudu pileteid, et need jõuaksid Eestis viibivate ukrainlasteni. „Mängumees“ piletipakette ei ole võimalik soetada 26. aprillil toimuvale Eesti - Ukraina mängule.

„Olen väga rõõmus, et peagi Tallinnas toimuval MM-il osaleb Ukraina hokikoondis. Jäähoki tähendab ukrainlaste jaoks palju ja seega on väga tore, et saame Eestis sõjapaos viibivatele ukrainlastele pakkuda võimalust ennast hetkeks koduselt tunda ning oma koondisele kaasa elada. Loodan väga, et paljud inimesed ja ettevõtted järgivad AS Vestman Energia eeskuju ja soetavad samuti „Mängumees“ paketi, millega on võimalik tabada kaks kärbest ühe hoobiga: pakkuda Eestis viibivatele ukrainlastele unikaalset võimalust kogeda rahvustunnet ja toetada oma riigi jäähokikoondist ning samuti aidata kaasa Eesti noortekoondiste arengule,“ ütles Eesti Hoki juhatuse esimees Rauno Parras.

„Positiivsed sportlikud emotsioonid kannustavad meid kõiki! Meil on väga hea meel teha koostööd Eesti Hokiga, et Eestis viibivad ukrainlased saaksid kaasa elada oma meeskonna mängudele MM-il. Hoiame kõik Eesti ja Ukraina sõprust!“ toonitas AS Vestman Energia omapoolses pöördumises.