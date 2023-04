Norra tennisetäht toetab Venemaa sportlasi: nad pole midagi valesti teinud

„Neil pole sellega [sõjaga] midagi pistmist. See pole nende süü, et nad seal sündisid. Daniil (Medvedev), Karen (Hatšanov) ja Andrei (Rubljov) on rännanud mööda maailma, pannes oma karjäärile aluse väljaspool Venemaad. Nad ei saa mõjutada seda, kus nad on sündinud,“ põhjendas Ruud oma seisukohta.