Kõigi aegade üks parimaid kahevõistlejaid lõpetab karjääri

Frenzel teatas neljapäeval, et tema sportlaskarjäär saab peagi läbi. „Planica MM-il võitsin oma karjääri 18. põhja suusaalade MM -medali, millega hoian kõigi aegade rekordit,“ teatas alustuseks Frenzel, kes hiljuti lõppenud maailmameistrivõistlustel aitas Saksamaa meeskonnavõistluses hõbedale. „Olümpiakuldade, MK-sarja üldvõitude ja MM-medalite kõrval oli see minu viimaseks sportlikuks eesmärgiks.“

Frenzel krooniti olümpiavõitjaks nii Sotši (2014) kui ka Pyeongchangi (2018) normaalmäe võistlusel. Pyeongchangi olümpial võitis ta kulla ka meeskonnavõistluses. Lisaks on ta olümpialt võitnud kaks hõbedat ja kaks pronksi. MM-idelt on ta aastate jooksul võitnud kokku 18 medalit (7 kulda, 8 hõbedat ja 3 pronksi).

Sakslane valitses MK-sarja aastatel 2013-2017, võttes viiel järjestikusel hooajal üldvõidu. Ta on võitnud 43 individuaalset MK-etappi, millega on kõigi aegade arvestuses Jarl Magnus Riiberi (52) ja Hannu Mannineni (48) järel kolmas. Poodiumile on ta jõudnud 83 korda, millest enamat on suutnud vaid soomlane Manninen (90).