DELFI PLANICAS | Kristjan Ilves on MM-il suures mängus: täna pakutakse. Teine-kolmas koht on saada

Ilves tegi hüppevõistlusel suurepärase hüppe, näidates 139,5-meetrist õhulendu ja kogudes 137 punkti. Müstilist õhulendu näitas norralane Jarl Magnus Riiber (147 meetrit; 152,6 punkti). Kahe mehe vahele mahub veel jaapanlane Ryota Yamamoto, kes stardib Riiberist 36 sekundit hiljem. Ilves stardib kolmandana, minut ja kaks sekundit norralasest hiljem.

Kui Yamamoto kõige tugevamate suusatajate sekka ei kuulu, siis Ilvese selja taga on siiski ohtlikud mehed. Sakslane Julian Schmid stardib Ilvesest 22, austerlane Johannes Lamparter 24 ja norralane Jens Lurås Oftebro 31 sekundit hiljem.

„Täna pakutakse. Kahjuks on kolm meest ikkagi päris lähedal, aga kui asjad toimivad, siis on võimalused olemas. Teine-kolmas koht on saada,“ rääkis Ilves pärast hüppevõistlust.

Kell 16 algavaks 10 km suusasõiduks on plaan lihtne. „Pean hoidma sõitu oma läve peal. Tean, et lõpp on mul piisavalt hea,“ arutles Ilves. „Kui liiga hurraaga peale lendan, siis lõpuks ei jää midagi. Tuleb mõistlikult alustada, Schmid ja teised on väga teravad [suusatajad].“

Treeninghüpped ja hommikune proovivoor päris 140 meetri kanti hüpet ei lubanud. Võistluse ajal suutis Ilves aga endast maksimumi anda. „Vahepeal on vist võistlussurinat vaja, et saada kehast rohkem aru,“ märkis ta. „Hoovõtt püsis, jalg tegi töö ära, kõik toimis. Midagi üleliigset ma ei teinud.“

See näitab ühtlasi sportlaste vaimset tugevust. „Ilma asjata pole viimased seitse aastat mental coach’iga tööd tehtud. Kui füüsis on tugev, aga vaim kehv, siis ei tööta asjad. Üks komplekt peab olema,“ ütles Ilves, kellele on Planicas abiks ka tuntud spordipsühholoog Snežana Stoljarova.

Hommikuse tulemusega oli Ilves silmanähtavalt rahul. „Ma imedesse ei usu, aga tänane hüpe oli küll eneseületus. Suutsin kõige tähtsamasse hüppesse kõik kokku panna, see teeb mulle head meelt. Siin mäelt alla hüpates saab lennu ajal korraliku kõrguse kätte, see on lihtsalt kaif.“

10 km suusasõit algab kell 16. „Tuleb puhata ja valmis olla, loodetavasti suusad toimivad,“ lisas Ilves. „Nagu olen öelnud: kõik, mis täna tuleb, on boonus. Vähemalt on täna hüppemäel asjad tehtud. Loodame, et täna on päev, kus kõik toimib.“