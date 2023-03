DELFI PLANICAS | Maailma paremikku kuuluv Kristjan Ilves: neli aastat tagasi oli mõte elus üldse midagi muud teha

Planicas lõppenud MM-il sai Ilves suure mäe võistlusel neljanda koha. Väikse mäe võistlusel oli ta kuues. Ilves tegi oma karjääri tiitlivõistluste parima tulemuse, kuid esimesena medalita jäämine jäi mõistagi kripeldama. „Eks see ole paganama valus, kui näed, et ees on teine ja kolmas koht on ees ning elu võimalus võtta medal,“ nentis Ilves. „Kripeldus jääb, aga elu pole nii ilus, et saad alati, mida tahad. Ma ei saa öelda, et pean mõru pilli alla neelama, aga finišis oli esimene emotsioon pettumus. Vahel võidad neljandaid kohti, täna kaotasin.“