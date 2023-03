Ilves jäi oma karjääri tiitlivõistluste parima kohaga rahule, kuid esimesena medalita jäämine jäi mõistagi kripeldama. „Kristjan tegi suurepärase sõidu. Kui ta saab neljanda koha ja on pettunud, siis see näitab, et oleme suure tee läbi käinud,“ rääkis Schmid võistluse järel Eesti ajakirjanikele.