Levadia täiendas ridu Eesti koondislase ja Taani juurtega äärekaitsjaga

Ainsalu arvel on Premium Liigas 157 kohtumist, 22 väravat ja 22 väravasöötu. Eesti A-koondise eest on ta käinud väljakul 13 korda.

„Mul on hea meel taasliituda FCI Levadiaga. Meeskond on tänaseks väga hästi komplekteeritud ning nii mul kui ka klubil on uue hooaja eel kõrged eesmärgid. Nii mängijad kui treenerid on mind väga hästi vastuvõtnud ning ootan, et saaks juba meeskonnaga alustada mänge punktide peale,“ rääkis Ainsalu Levadia pressiteate vahendusel.