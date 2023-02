Homofoobseid solvanguid pildunud Prantsusmaa jalgpallilegendile määrati kopsakas rahatrahv

Evra postitas toona sotsiaalmeediasse video, kus ta oli Prantsusmaa klubi suhtes äärmiselt kriitiline. „Lõpetage klubide toetamine, kes ei võida kunagi midagi. Isegi mu sugulane on maruvihane. Ta teab, et Pariis te olete p***d. Siin räägivad tõelised mehed,“ vahendab Independent prantslase sõimu.

„Mul on valus, sest ma ei ole tegelikult selline,“ rääkis Evra eelmisel nädalal The Timesile. „Jah, ma kasutasin vulgaarseid sõnu, sest minu nooruspõlves oli see normaalne. See paneb mind mõtlema, et mul on veel palju õppida ja seda ma ka teen.“