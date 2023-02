Eesti naised lõid Kõrgõzstani noortele kaheksa väravat: sellised mängud valmistavad meid hästi ette

Teine poolaeg tõi kaasa vastaste elavama vastupanu, kuid Eesti jätkas domineerimist. Eesti koondise eest lõi kohtumise kuuenda värava Katriin Saulus. Eesti koosseisus tehti vahetusi, mis tõi mängu rütmi ja nõudis harjumist. Vastased said oma ainukese värava kirja kohtumist 63. minutil, kui Eesti kaitseliin eksis ja vastased said väravavahiga üks ühele löögile. Kohtumise lõpus lisandus Eesti koondise arvele veel kaks tabamust, mille autoriteks olid Katriin Saulus ja Grete Daut.

Eesti koondise peatreeneri Sirje Roopsi sõnul oli suureskooriline võit hea enesekindluse tõstmiseks. „Eks hea on väravaid lüüa, aga kindlasti on palju asju, millega pärast tänast peame edasi tegelema. Vastane oli kahevõitlustes jõuline ja üritas meie rütmi lõhkuda. Olen rahul, et pidasime sellele vastu, saime oma mänguplaani rakendada ja kinnistada. Sellised mängud valmistavad meid hästi ette sügisel toimuvaks Rahvuste liigaks, kus vastased võivad olla küllaltki sarnased,“ rääkis Roops jalgpalliliidule.