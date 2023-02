Liverpool teenis tähtsa võidu Newcastle’i üle. Arsenalile raske võit, ManCity kaotas punkte

Kuna Inglismaal laienevad mängukeelud kõikidele kohalikele sarjadele, siis peab Pope kõrvalt vaatama ka järgmisel pühapäeval peetavat liigakarika finaali Manchester Unitedi vastu. Newcastle’i teine väravavaht Martin Dubravka on sel hooajal liigakarikas laenulepingu alusel juba ManUnitedi eest mänginud ehk ka tema ei saa finaalis kaasa teha. Seega saab ilmselt oma suure võimaluse Loris Karius, kes ei ole aga kaks aastat ühtegi liigamängu mänginud.

Turniiritabelis on Arsenal 54 punktiga liidriks. Ühe kohtumise rohkem pidanud ManCity on 52-ga teine. Newcastle püsib 41 punktiga neljandal positsioonil. Nende vahele mahub Manchester United 46 punktiga.

Liverpool on 35 punktiga kaheksandal positsioonil, kuid võrreldes Newcastle’iga on neil veel üks mäng varuks. Seega on neljas koht ja sellega kaasnev Meistrite liigasse viiv positsioon juba käeulatuses.