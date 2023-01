KAHEKSA KÜSIMUST | Kes on Eesti-Läti korvpalliliiga suurimad üllatajad? Mis kohal oleks Tarvas Kotsariga? Kas Kullamäe tõstab Pärnu kaheksa sekka?

Praegu on tabelis pisut eraldunud kaheksa esimest. Kas keegi tagumistest suudab play-off’i heitlusesse sekkuda?

Kaljurand: Jah. Ehkki Pärnu Sadam sai möödunud aasta lõpus kodusaalis valusa 78:83 kaotuse TalTech/Optibetilt ja nad on tabelis kolme võidu kaugusel kaheksandast kohast, siis visuaalselt on suvepealinlased leidnud Gert Kullamäe käe all uue hingamise. Julgustavaid märke on mitmeid. Leedukas Tadas Pazera on seni jätnud väga asjaliku mulje, ameeriklane Isaiah Hart harjub aina paremini Euroopa korvpalliga ja Ivo Van Tamm on tagasi rotatsioonis. Lisaks löödi käed viimastel aastatel tervisega hädas olnud Saimon Sutiga, kes annab pingile vajalikku sügavust, ning väidetavasti on suvepealinna teel ka uus keskmängija. Kui lisame siia kokteili juurde Eesti koondislased Mihkel Kirvese ja Robert Valge, siis Pärnu (tabelis 7 võitu ja 8 kaotust) võiks olla meeskond, mis hooaja teises pooles suudab Viimsi/Sportlandist (9-7), Rapla Avis Utilitasest (10-8) või Ogrest (10-8) mööda minna. Tõsi, koperdamisruumi neil väga pole.