Eesti korvpalliklubide 38 leegionäri pingerida | 67 sekundi Laku, hunnik ukrainlasi ja mürakaru Meiers

Enne nimekirja juurde asumist käime läbi paar punkti:

1) Pingerea idee pole uus, sest eelmisel aastal Õhtulehes töötanuna tegin hooaja keskel sarnase tabeli. Toona oli liigast läbi käinud 42 meest (seda suurest tänu Tallinna Kalevile, kes vahetas mängijaid tihedamini kui mõni mees sokke), esineliku moodustasid Ronalds Zakis, Silas Melson, Devin Harris ja Jaron Martin.

2) Tabelisse mahuvad leegionärid, kes on reaalselt Eesti-Läti liigas väljakul käinud. Nii jäid napilt kõrvale Pärnu Sadama Vadõm Kozak (sai enne esimest matši viga) ja Tarva Karlis Helmanis (klubi adus enne esimest matši, et lätlasel pole mingit taset ja saatis ta minema).

3) Kuna liigast on läbi käinud 38 leegionäri, siis natuke pidin neid grupeerima ehk siin-seal võivad mõned mehed olla natuke liiga kõrgel või madalal. Vastaselt juhul kirjutanuks seda lugu kolm päeva...

4) ....aga sellest hoolimata on kirjatükk 26 000 tähemärki pikk. Võrdluseks võin öelda, et üldiselt on selline pikem (lehe)lugu umbes 8000 tähemärki. Esiteks – ma pean õppima lühemalt kirjutama. Teiseks – kui lugeja eelistab lühinuppe, siis võib selle loo juba eos vahele jätta ja surfata niisama Delfis edasi. Kolmandaks – kui hakkate lugema, siis võtke endale kohvitass ligi.

5) Mängijate statistika on 29.12 seisuga.

6) Mõtlesin, et teen väikese kummarduse Eesti filmile Viimne reliikvia, kust laenasin tsitaadid erinevate gruppide pealkirjaks. Saate peagi aru, mida ma mõtlen. Kas idee tuli sellest, et ükspäev „See ei ole lõpp. Kõik kestab edasi. Selle tulekahju pärast ei lõpe veel meie püha üritus“ tsitaati nähes meenus miskipärast R̶a̶k̶v̶e̶r̶e̶ Tarvas? Ei välista ega lükka ümber. Aga alustame!