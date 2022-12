TIPPHETKED | Avapoolajaga sotid selgeks teinud Keila kinkis Tarvale jõuludeks suure paki

„Peatreener käskis meil nii rünnakul kui kaitses agressiivselt mängida, selle pealt võit tuli,“ tõdes matši järel Keila tagamängija Sten Saaremäel. Sel hooajal vaid ühe võidu võtnud Tarva korvpallurid jäid Keila survega kohe hätta ja nad patustasid avaveerandil lausa kaheksa pallikaotusega, millest võõrustajad said lihtsaid korve ja mängu lippama. Keila viskas omakasvandike Conrad Sengbuschi ja Kristen Kasemetsa vedamisel vähem kui seitsme minutiga veerandsada silma, avaveerandi lõpuks oli tablool Peep Pahvi hoolealuste 33:17 edu. Sealjuures said Keilal käe valgeks kõik kaheksa platsil käinud meest.