Möödunud nädalal Tallinna Kalev/Audentesega kohtudes juhtus Keila meeskonnaga see, mida näeme mõnikord ka kõige kõrgemal tasemel: viimaste minutitega antakse kindel edu käest. Õigemini peaaegu käest.

Ühel hetkel on edu näiliselt nii suur, et selle käest laskmise võimalust on raske uskuda. Mõistagi tahaks sellises olukorras lubada platsile ka neid, kes tavaliselt peavad piirduma nappide minutitega või peamiselt lihtsalt pingil istumisega. Selle käiguga kaasneb aga oht valusalt näppu lõigata.