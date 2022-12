Jalgpallilegendi Pele tervislik seisund on halvenenud

Jalgpalli MM-finaalturniiri ajal jõudsid Brasiiliast mitmel korral rahvusvahelisse meediasse teated, et vutilegendi Pele tervislik seisund on muutunud taas kehvemaks. Kolmapäeva õhtul edastas Sao Paulo Albert Einsteini haigla pressiteate, kus märgiti, et vähiga võitleva Pele seisund on taas halvenenud.