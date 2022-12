Pele tütar lükkas ümber kuuldused, et jalgpallilegend on suremas

Ajaleht kirjutas, et käärsoolevähki põdeva Pele keemiaravi on nüüdseks peatatud ning ta saab palliatiivset ehk nn elulõpuravi, mis tähendab sisuliselt seda, et teda ravitakse ainult selliste sümptomite vastu nagu valu ja õhupuudus.

„See on üsna ebaõiglane, et inimesed ütlevad, et ta on suremas, et ta on palliatiivravis. Uskuge meid, ta ei ole,“ ütles Nascimento, vahendab The Guardian.