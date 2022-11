Jalgpalli MMi tribüünidel oli taas vabu kohti, aga FIFA teatel oli täituvus üle 100%

Eilses Katari ja Ecuadori (0:2) vahel peetud avamängus oli rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA andmetel Al Bayti nimelisel staadionil 67 372 inimest, kuigi MM-i ametlikul kodulehel on kirjas, et areen mahutab 60 000 pealtvaatajat. See tähendab, et mingil veidral põhjusel oli avamängul staadioni täituvus lausa 112%.