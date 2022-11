BLOGI | Väravatesadu Khalifa staadionil: Inglismaa võttis Iraani vastu 6:2 võidu!

Inglismaa taktikepi all möödus ka kohtumise teine poolaeg. 62.minutil mindi 4:0 juhtima, kui skoori tegi taaskord Saka. Ka järgmist väravat polnud vaja kaua oodata. Vahetustest tekkinud segaduse suutis ära kasutada Iraani koondis ning jala sai valgeks FC Porto staar Mehdi Taremi. 71.- ja 90. minutil tegid inglaste eest skoori veel Markus Rashford ja Jack Grealish. Sellega kõik ei piirdunud, sest mängu 13. lisaminutil määras mängu peakohtunik Iraani kasuks penalti, mille Taremi külma kõhuga realiseeris.

Inglismaa kuulub MM-il favoriitide sekka. Neli aastat tagasi Venemaal toimunud MM-il saavutati neljas koht. Mullu peetud EM-il jõuti finaali, kus kaotati penaltitega Itaaliale. Tänavuse turniiri eel on inglaste kohal aga rohkem küsimärke. Esiteks näidati hiljuti Rahvuste liigas kahvatuid tulemusi ning langeti B-divisjoni.

Teiseks on inglastel küsimusi ka koosseisu osas. Eelkõige on probleeme kaitseliiniga (peamiselt Harry Maguire’i personaalküsimus) ning küsimusi on ka poolkaitses.