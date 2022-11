KUULA | Jalgrattaliidu president Raivo Rand: enne ma järele ei jäta, kui uus velotrekk tuleb

Ärimees Raivo Rand on alaliidu presidendina rattasporti suunanud viimased kuus aastat. Mis on selle ajaga tehtud ja mis teoksil? Praegune juhatus on ametisse kinnitatud 2025. aastani.

Mõistagi ei saa me mööda minna Pirital kiratsevast velotrekist, mis toimis kiiduväärt treening- ja võistluspaigana enam kui 40 aastat, ent mingil hetkel ehitis väsis. Kas samale kohale kerkib kunagi multifuktsionaalne sisetrekk, millest on räägitud juba kümmekond aastat? President Rand on jätkuvalt teotahet täis ja käib välja lubaduse, et tema enne ei jäta, kui trekk tuleb.

Räägime võistlustest ja nende korraldamisest. Kas Eestisse annaks tuua sama mastaapi sündmust kui autoralli MM-sarja etapp, WTA tenniseturniir või Ironmani triatlon?

Ranna hinnangul on maanteesõidu eliitklassi tiitlivõistlusi Eestisse raske kui mitte võimatu tuua, just rahalist võimekust arvestades. Räägime ka summadest. Küll mõeldakse juhatuses tõsiselt graveli maailmameistrivõistluste korraldamisele, mis on uus ala ning Eestis leidub küllaldaselt sobilikke maastikke tiitlivõistluse pidamiseks.

Jutuajamise lõpus laseme mõtted uitama, ja filosofeerime, milline võiks jalgrattasport välja näha 25 aasta pärast?

Rand ei usu, et võrreldes tänasega väga radikaalseid muutusi toimub. Rattaga sõitmine jääb ikka rattaga sõitmiseks ja e-sport päris sporti välja ei tõrju. Lisaks usub Rand, et järgmise 25 aasta jooksul võidab Eesti jalgrattur olümpiamängudelt või maailmameistrivõistlustelt eliitklassis kuldse medali. Konkreetset nime president välja ei käi, küll on aga veendumus, et suur „pauk“ kindlasti tuleb.

Head kuulamist ja lakkamatut treeningindu uute sportlike sihtide vallutamiseks!

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00