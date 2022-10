KUULA | Päriselt? Kalju Koch tuli Eesti meistrivõistlustel medalile rattaga, millel oli sadula asemel...

Pole siis imestada, et mingil hetkel jõudis Elva lähistelt pärit spordimees Liidu koondise ridadesse. Teisiti ei saanudki minna. See juhtus pärast 1963. aasta rahvaste spartakiaadi velotuuri ehk teisisõnu pärast Liidu meistrivõistlusi mitmepäevasõidus, kus ta oli individuaalselt kaheksas ning Läti koondisega meeskondlikut teine. Läti koondisega seetõttu, et ta läbis Riias sõjaväeteenistust.