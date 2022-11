KUULA | Rene Mandri hakkab tööle neljakordse Tour de France'i võitjaga: „Mis seal ikka, sõitja asi on spordidirektorit kuulata“

Rääkida on palju ja teemad vägagi intrigeerivad.

Juba tuleval hooajal võib eestlasest teatud võidusõitudel saada Chris Froome'i, Jakob Fuglsangi, Michael Woodsi jt nimekate võidusõitjate otsene ülemus.

Mandri on selleks valmis, ei pelga: „Olen suhteliselt enesekindel tüüp kogu aeg olnud. Saan hakkama. Ükskõik kui kõva nimega on tegu, sõitja asi on spordidirektorit kuulata.“

Puudutame tippmeeskonna eelarvet, kuidas sätitakse plaane, palju on tiimis inimesi, kes eestlast spordidirektoriks kutsus, mida kujutas endast UCI koolituse läbimine jne. Esimene pool saatest kuulub puhtalt suure tiimi juttudele.

Teine pool kuulub kodustele teemadele.

Kes hakkab Mandri uue väljakutse valguses vedama Tartu 2024 Cycling Teami? Muide, meeskonda on hetkel ära registreeritud ka Markus Pajur, kes kaks hooaega sõitis oluliselt kõrgemal tasemel Arkea – Samsic meeskonnas. Saame teada, mis seis Pajuriga on.

Ühtlasi reedab Mandri saladuse... Ta pidi esimest korda tellima klubile ratta XXL mõõtudega. Tiimiga liitub kahemeetrine leedulane. Lahkame meeskonna koosseisu üksikasjalikult, muudatusi on päris palju.

Koduste juttude juures puudutame ka noorema generatsiooni esiletõusu.

Lõppeva aasta maailmameistrivõistluste ja Euroopa meistrivõistluste tulemused on muljetavaldavad.

U23 vanuses MM-il grupisõidus 4. koha saanud Madis Mihkelsilt võib Mandri sõnul suuri tegusid oodata väga kiirelt. „Olen selles veendunud. Ta on väga heas keskkonnas ja vanajumal on andnud talle kulbiga, andekust. Tulemused ei lase end kaua oodata.“

Juunioridest räägime samuti. Jutu käigus jõuame laiema tõdemuseni, et suured profitiimid jälgivad üha nooremaid sõitjaid. Juba esimese aasta juunioridele pannakse silm peale, luuakse noortemeeskondi. Miks see nii on?

Ja veel ühest trendist. Kahekümneselt ollakse profimaailma tipus. Kuidas see järsku võimalik on? Mille pealt on tulnud noorte plahvatuslik pealetõus?