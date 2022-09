KUULA | Gleb Karpenko elukool Hispaanias: klubi mänedžer ütles, et kui toasooja on vähe, siis tema peres tehakse...

Gleb andis töömehena edusse märkimisväärse panuse. Olgu siinkohal kohe ära mainitud, et Soundcloudi avarustest podcasti enam ei leia, küll aga peaks „Jalgrattapalavik“ lisaks Delfile kenasti kuulatav olema, Spotifys ja Apple podcastis.

Narvast pärit võidusõitja tänavune hooaeg on pehmelt öeldes olnud üks korralik seiklus. Ta on Hispaanias kuulunud kahe erineva amatöörklubi ridadesse, võistelnud Eesti koondisega Euroopa meistrivõistlustel ja Balti Keti velotuuril ning tiirutanud omal käel Belgias. Mida kõike on viimased kümme kuud pakkunud! Värvikaid lugusid jagub saatesse päris mitu.