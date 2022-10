Kris Meeke pakkus end Hyundai rallimeeskonnale. „Mida on mul kaotada?“

Viimati 2019. aastal WRC-sarjas sõitnud kogenud põhjaiirlane tundis huvi, kas Oliver Solbergi lahkumise järel on Hyundail talle midagi pakkuda.

„Mida mul oli Hyundaiga ühendust võttes kaotada? Et nad ütlevad, et on minust huvitatud?“ sõnas Meeke Prantsuse väljaandele Autohebdo.

Meeke tunnistas, et oleks väga huvitatud kolmanda auto jagamisest koos Dani Sordoga. „See oleks minu jaoks ideaalne programm. Täiendaksime Daniga teineteist – kui ta ei tahaks Soomes või Eestis sõita, siis oleksin nendest võistlustest väga põnevil. Ma oleksin rahul ka sellega, kui saaksin mõnel võistlusel pingevabalt lustida,“ lausus põhjaiirlane.

Meeke lisas, et ilmselt pole tema lootused siiski kuigi kõrged. „Ma arvan, et mul pole kõige tugevam positsioon. Andreas Mikkelsenil on palju suuremad võimalused Hyundaid esindada,“ sõnas ta.

Hyundai meeskonna tegevjuhi kohusetäitja Julien Moncet`on varem öelnud, et tiim on uue hooaja osas suhelnud mitme rallisõitjatega ning ka sõitjad on suhelnud Hyundaiga. Ühtegi konkreetset nime ta avaldanud ei ole.

Meeke on osalenud 104 MM-rallil ja teeninud viis etapivõitu. Viimati sõitis ta 2019. aastal Toyota eest. Pärast seda hooaega talle enam uut lepingut ei pakutud ning Jaapani autotootja meeskond palkas Kalle Rovanperä ja Elfyn Evansi.