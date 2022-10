Neuville nimetas neli rallimeest, kes võiks Hyundais Tänakut asendada

„Andreas on üks võimalus. Elfyn [Evans] võiks olla valik – olen kindel, et isegi Kris [Meeke] tuleks tagasi. Ma ei tea lepingute kohta. Ka Hayden [Paddon] võiks olla valik. Variante on palju, aga ma arvan, et Mikkelseni, Sordo ja Elfyni vahel on valik, need on kolm paremat võimalust,“ lausus Neuville.