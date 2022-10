M-Sport peab Oliver Solbergiga läbirääkimisi

Uus-Meremaa ralli järel teatas Hyundai, et noore sõitjaga koostööd ei pikendada. Nii on Solberg otsimas muid võimalusi, et uuel hooajal WRC-s Rally1 autoga edasi sõita.

M-Spordi juht Wilson tunnistas, et on Solbergiga potentsiaalse koostöö osas läbirääkimisi pidanud. „Oleme huvitatud Solbergiga läbirääkimistest ning oleme seda juba ka teinud. Kohtumise temaga, kui ta Uus-Meremaa rallilt naases,“ sõnas Wilson DirtFishile. „Mõistagi on igasuguse koostöö puhul oluline ka kommertslik pool. Rääkisime temaga M-Sporti tulemisest ka paar aastat tagasi.“

Solberg tunnistas hiljuti ka ise, et on M-Spordiga tulevikku arutanud. „Ma arvan, et M-Spordis on sõitjaid vaja, kas see on võimalik või mitte, ma pole kindel. Ma ei anna igatahes alla. Lootus püsib, et olen Monte Carlos WRC-autoga stardis,“ rääkis Solberg hiljuti Motorsport.com-i vahendusel.

Solberg andis mõista, et kuna M-Sport on suutnud noori juhte aidata, tuues näiteks Ott Tänaku ja Elfyn Evansi, oleks nendega liitumine atraktiivne.

„Iga sõitjakoht oleks fantastiline. M-Sport on unistuste meeskond ja see oleks ideaalne koht, kus olla, et noore juhina õppida. Malcolmil (Wilson) on noorte autojuhtidega suhtlemisel nii palju kogemusi, sealhulgas minu isaga. Malcolm küsis minu kohta kaks aastat tagasi, kuid siis läksin ma Hyundaisse,“ sõnas Solberg.