DELFI VIDEO | Kaia Kanepi: küllap tuleb ka närv, kui terve saal on eestlasi täis

„Veel ei ole teistmoodi närvi, aga arvan, et tuleb, kui peab mängima minema ja terve saal on eestlasi täis. Aga eks saab näha,“ muigas Kanepi.

Täna ei saa veel täie veendumusega öelda, et Kanepi ja Ostapenko duell kindlasti teoks saab. Õigemini ei saa seda ühegi vastasseisu kohta öelda, sest mängijal on õigus end turniirilt maha võtta praktiliselt viimase hetkeni. Kui peaks juhtuma, et täna hommikul Lõuna-Koreas finaalis vigastada saanud Ostapenko Tallinnas mängimisest loobub, saab Kanepi vastaseks mõne kvalifikatsiooni „lucky loser'i“ ehk mängija, kes kvalifikatsiooni teises ringis on kaotanud ning on end „lucky loser'ite“ nimistusse kirja pannud. Täna on veel raske ennustada, kes selleks olla võiks.