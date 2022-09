Tennise etikett: kas lihtne viisakus või midagi enamat?

„Suurim põhjus, miks tennises on etiketil ja käitumisnormidel nii suur rõhk, on spordiala pikad, sajanditepikkused traditsioonid. Kui tänapäevasele tennisele sarnane mäng sai leiutatud, siis oli see pigem aadlike õukonnamäng ja enamik etiketireegleid pärinebki sealt. Kui tuua aga algsed reeglid tänapäeva, siis aitavad need säilitada mängijatele tennise ilu ja pealtvaatajatele vaadatavust. Äärmiselt oluline on see, et tennise reeglid ja etikett on samasugused nii lastetennises, WTA ja ATP karussellis, suurtel slämmidel kui ka lihtsalt sõprade vahel mängides,“ selgitab Uba.

Endine kohtunik lisab, et harrastustennises on iga mängija enda poolel ka kohtunik ja siin ütleb etikett, et ausus vastase punkti osas on ülimalt oluline: kui pall on joonel või sellest väljas, siis tuleb sellest teada anda. Kui on segadus, kuhu pall langes, siis lõplik sõna jääb ikka kohtunikule. Kui kohtuniku mängus ei ole, siis džentelmenid mängivad sellise punkti lihtsalt ringi. Uba lisab, et harrastajate vahel on kindlasti ka palju reeglite painutamisi, kuid seda ikka selleks, et mängus oleks voolavust ja ilu, kirge ja mõnu.

Kohtuniku otsus on lõplik, kuid seda võib kontrollida

„Tennises nagu enamiku spordialade puhul on kohtuniku sõna lõplik, kuid selle erinevusega, et turniiridel, kus on Eagle Eye, on igal mängijal kindel arv võimalusi seda otsust kahtluse alla seada. See tähendab, et antud võimalus kontrollida kohtuniku ekslikkust. Jällegi üks oluline tennise osa, kus aetakse taga ausust, mitte kohtuniku eksimatust,“ leiab Uba.

Samuti on Uba sõnul tennise erisus paljude muude spordialade võrdluses see, et mängu ajal ei tohi mängijaid segada – seda ei tohi teha teine mängija, vastane ega publik. Kui vastasmängijat tema servil meelega segada võib sellele järgneda kohtuniku hoiatus, kui selline käitumine aga kordub, siis antakse punkt vastasele. Samuti ei tohi publik hõikumisega mängijaid segada. Uba sõnul võib vahel olla aga pealtvaatajate ohjeldamine vägagi keeruline.