KUULA | „Matšpall“ Tallinn Openil: Mida me teame Aneti esimesest vastasest? Kas Ostapenko tuleb?

See hetk on käes! Esmakordselt Eestis toimuva WTA turniiri esimesed kvalifikatsioonimängud on juba peetud ja turniir täies hoos. Täna loositi ka põhiturniiri tabel, mis tõi juba avaringi mitmeid põnevaid vastasseise eesotsas Kaia Kanepi ja Jelena Ostapenko duelliga.