DELFI VIDEO | Anett Kontaveit: naljakas on näha mängijaid, keda muidu ainult tuuril kohtad, linna peal jalutamas

„Nägin mingisuguseid katkendeid, kui ta New Yorgis Maria Sakkariga mängis. Ta on küllaltki noor (21 – toim) ja suhteliselt uus nägu tuuri peal. Ma ise ei ole temaga veel mänginud. Teisipäeva õhtuni on veel aega, jõuan tema mänguga rohkem tutvuda,“ rääkis Kontaveit, pidades silmas Wangi kohtumist US Openi teises ringis, mille hiinlanna maailma kuuenda reketi vastu 3:6, 7:5, 7:5 võitis.