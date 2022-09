Ragnar Klavan on jätkuvalt ainus Eesti jalgpallur, kes mänginud Meistrite liiga alagrupiturniiril ning praeguse seisuga keegi tema kõrvale tõusmas ei ole. 19-aastane keskkaitsja Maksim Paskotši treenib küll aegajalt Tottenhami esindusmeeskonnaga, kuid väljakule tal praeguse seisuga põhitiimi eest asja ei ole. Nelja aasta pikkuse pausi järel on aga taas eestlane tugevuselt teise eurosarja ehk Euroopa liiga alagrupiturniiril. Lisaks on kolme eestlase koduklubid Konverentsiliiga põhihooajal.