Itaallaste totra reegli vastu võitlev Fabio Soli: järgmisel aastal olen kindlasti Eesti koondise juures tagasi

„Itaalia liiga võttis mõned aastad tagasi vastu reegli, mis peaks takistama Itaalia klubisid palkama treenereid, kellel on leping ka mõne meeste rahvuskoondisega. Trahv on [praegu] 50 000 eurot. 2023.-2024. aasta hooajaks tõstavad nad seda summat 100 000-le ning määravad klubile liigatabelisse viis miinuspunkti,“ selgitas Soli.

„Nagu te isegi aru saate, on see selge tööjõu vaba liikumise põhimõtte rikkumine ning vastuolus Euroopa liidu seadustega. Seetõttu on see rünnak treenerite vastu. Pärast mitmeid üritusi jõuda Itaalia liigaga kokkuleppele oleme otsustanud oma õigusi kaitsta õiguslikul moel.“

Eesti võrkpalliliidu president Hanno Pevkur ütles eelmisel nädalal samuti, et Soli jätkamine Eesti koondise tüüri juures pole ohus. „Olen seda Fabioga korduvalt arutanud. Olen sügavalt seda meelt, et peatreener, eriti väiksematel riikidel, peaks olema ka hooaja sees aktiivne. Arvan, et sellest on lõpuks võita ka Itaalia klubil, sest peatreener saab ikkagi rahvuskoondise kogemuse ja natuke teistmoodi vaate, kuidas töötada tingimustes, kus tema sisuliselt mängijaid valida ei saa. See on Itaalia liiga siseasi. Meie hetkel sellega midagi tegema ei pea. Ootame arenguid,“ rääkis Pevkur.